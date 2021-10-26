В Свердловской области предложили ужесточить антикоронавирусные меры в нерабочие дни
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, свердловские власти согласились ввести в регионе краткосрочный локдаун.
Накануне, как уточняется, с соответствующим предложением к врио губернатора Алексею Шмыкову обратилась и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Диконская.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам ограничить контакты в нерабочие дни.