В Свердловской области предложили ужесточить антикоронавирусные меры в нерабочие дни

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер в регионе на период нерабочих дней.

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, свердловские власти согласились ввести в регионе краткосрочный локдаун.

Накануне, как уточняется, с соответствующим предложением к врио губернатора Алексею Шмыкову обратилась и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Диконская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам ограничить контакты в нерабочие дни.