В Свердловской области предложили ужесточить антикоронавирусные меры в нерабочие дни

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В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер в регионе на период нерабочих дней.
В Свердловской области предложили ужесточить антикоронавирусные меры в нерабочие дни
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, свердловские власти согласились ввести в регионе краткосрочный локдаун.

Накануне, как уточняется, с соответствующим предложением к врио губернатора Алексею Шмыкову обратилась и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Диконская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам ограничить контакты в нерабочие дни.

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