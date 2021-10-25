Роспотребнадзор призвал ограничить контакты в нерабочие дни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала рекомендовала гражданам ограничить контакты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

«Мы всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены как нерабочие, — для ограничения контактов, для ограничения передачи», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 84 регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

В правительстве России приняли решение закрыть в нерабочие дни федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев.