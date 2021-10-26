Невролог Зинчева рассказала о вреде использования смартфонов ночью

Врач-невролог, врач-гирудотерапевт, сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева рассказала, что использование смартфонов в ночное время суток считается наиболее опасным, так как это оказывает негативное влияние на глаза, работоспособность и организм в целом.

Об этом она сказала в беседе с газетой «Известия».

Специалист подчеркнула, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье. Наиболее чувствительны к этому дети, беременные, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

«Наиболее опасным для здоровья считается использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз», — объяснила Зинчева.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец беседе с Nation News рассказала, как защитить детей от вредоносной информации в интернете.