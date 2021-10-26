Невролог Зинчева рассказала о вреде использования смартфонов ночью

Короткая ссылка
Врач-невролог, врач-гирудотерапевт, сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева рассказала, что использование смартфонов в ночное время суток считается наиболее опасным, так как это оказывает негативное влияние на глаза, работоспособность и организм в целом.
Невролог Зинчева рассказала о вреде использования смартфонов ночью
  • © legion-media

Об этом она сказала в беседе с газетой «Известия».

Специалист подчеркнула, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье. Наиболее чувствительны к этому дети, беременные, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

«Наиболее опасным для здоровья считается использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз», — объяснила Зинчева.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец беседе с Nation News рассказала, как защитить детей от вредоносной информации в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить