Бессараб прокомментировала предложение расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров.

«Нельзя размывать значимость материнского капитала. Он даётся однократно, для улучшения качества жизни малыша, который родился. Как правило, родители стараются его использовать на более серьёзные вещи. Например, на покупку собственного жилья или строительство собственного жилья», — считает депутат.

Она добавила, что если родители нуждаются, то они «получают соответствующие пособия».

«Можно купить вещи именно на указанные пособия, а маткапитал приберечь для приобретения более важных вещей», — заключила Бессараб.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров.

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