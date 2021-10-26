В Госдуме предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время маткапитал можно использовать для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг.

При этом, по словам депутата, семья может не нуждаться в покупке квартиры, а федеральное законодательство гарантирует бесплатное дошкольное и школьное образование, а также высшее образование при условии подтверждения достаточных знаний на вступительных испытаниях.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров», — говорится в обращении.

Депутат добавил, что одинокие родители после появления ребёнка и обязанностей по уходу и воспитанию уже не имеют столько возможностей для трудовой реализации и повышения семейного дохода, как прежде, а само появление ребёнка требует многочисленных единовременных трат на создание комфортных условий для его жизни.

С целью минимизации возможных злоупотреблений в данной ситуации можно использовать систему отчётности, которая действует в настоящее время для опекунов, обязанных ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками, отметил Фёдоров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.