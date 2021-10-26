В Госдуме предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время маткапитал можно использовать для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг.

При этом, по словам депутата, семья может не нуждаться в покупке квартиры, а федеральное законодательство гарантирует бесплатное дошкольное и школьное образование, а также высшее образование при условии подтверждения достаточных знаний на вступительных испытаниях.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров», — говорится в обращении.

Депутат добавил, что одинокие родители после появления ребёнка и обязанностей по уходу и воспитанию уже не имеют столько возможностей для трудовой реализации и повышения семейного дохода, как прежде, а само появление ребёнка требует многочисленных единовременных трат на создание комфортных условий для его жизни.

С целью минимизации возможных злоупотреблений в данной ситуации можно использовать систему отчётности, которая действует в настоящее время для опекунов, обязанных ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками, отметил Фёдоров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.

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