Российские моряки спасли судно Панамы от пиратов

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Моряки российского Северного флота спасли грузовое судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщает Минобороны России.
Российские моряки спасли судно Панамы от пиратов
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«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы, сообщавшего, что судно пытаются захватить вооружённые люди на быстроходной лодке.

С борта противолодочного корабля поднялся вертолёт с бойцами морской пехоты.

При виде вертолёта пираты покинули судно и поплыли на лодке в сторону берега, после чего группа антитеррора с российского корабля освободила экипаж «Люции».

2 марта сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводит два торговых иностранных судна для защиты их от возможного нападения пиратов.

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