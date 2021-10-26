Российские моряки спасли судно Панамы от пиратов

Моряки российского Северного флота спасли грузовое судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщает Минобороны России.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы, сообщавшего, что судно пытаются захватить вооружённые люди на быстроходной лодке.

С борта противолодочного корабля поднялся вертолёт с бойцами морской пехоты.

При виде вертолёта пираты покинули судно и поплыли на лодке в сторону берега, после чего группа антитеррора с российского корабля освободила экипаж «Люции».

2 марта сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводит два торговых иностранных судна для защиты их от возможного нападения пиратов.