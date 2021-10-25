В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни
- РИА Новости
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«В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период на всей территории региона будет действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры направлены на сокращение контактов между людьми для замедления темпов роста заболеваемости коронавирусом.
«На эти дни приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади», — поясняется в сообщении.
Заселение в гостиницы будет осуществляться исключительно по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту.
В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном.