В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

Нерабочие дни вводятся в Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства области.

«В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период на всей территории региона будет действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры направлены на сокращение контактов между людьми для замедления темпов роста заболеваемости коронавирусом.

«На эти дни приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади», — поясняется в сообщении.

Заселение в гостиницы будет осуществляться исключительно по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном.