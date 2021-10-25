В Смоленской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Короткая ссылка
Нерабочие дни в Смоленской области вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято в ходе совещания губернатора области Алексея Островского с членами администрации.
В Смоленской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«С 28.10.2021 по 07.11.2021 включительно приостанавливается доступ посетителей в здания, строения, сооружения, на территории которых осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, включая индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении на сайте администрации области.

В этот период приостанавливается работа салонов красоты, спортивных залов, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, музеев, развлекательных центров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить