В Смоленской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Смоленской области вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято в ходе совещания губернатора области Алексея Островского с членами администрации.

«С 28.10.2021 по 07.11.2021 включительно приостанавливается доступ посетителей в здания, строения, сооружения, на территории которых осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, включая индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении на сайте администрации области.

В этот период приостанавливается работа салонов красоты, спортивных залов, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, музеев, развлекательных центров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном.