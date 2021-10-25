Врач посоветовал вакцинироваться в нерабочие дни

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Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов посоветовал оставаться дома в нерабочие дни либо использовать это время для вакцинации.
Врач посоветовал вакцинироваться в нерабочие дни
  • РИА Новости

«Если всё-таки население поймёт, что в эти дни нужно быть дома и не ходить в общественные места, не контактировать в каких-то закрытых пространствах, то, наверное, мы всё-таки сможем эту цепочку разорвать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, нерабочие дни можно использовать для вакцинации или повторной прививки от COVID-19.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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