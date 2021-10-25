Убивший медведя житель Тюменской области пришёл в сознание

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Тюменский боксёр Иван Медведев, получивший серьёзные травмы во время схватки с медведем, пришёл в сознание.
Убивший медведя житель Тюменской области пришёл в сознание
  • РИА Новости

Об этом изданию megatyumen.ru заявил тренер Дмитрий Косенко.

По его словам, Медведев в сознании, с трудом, но разговаривает.

«Сейчас у него заживают раны. Его жизни ничего не угрожает. Медики сказали, что кризис позади. В восстановлении Ильи серьёзно помогает Федерация бокса России. У него есть все необходимые для лечения медикаменты», — сообщил тренер.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Уватском районе медведь внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, — которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Один мужчина в результате происшествия погиб.

Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом.

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