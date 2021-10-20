Медведь напал на трёх человек в лесу Тюменской области

Медведь напал в лесу на трёх жителей Уватского района, один из них погиб, ещё один получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области, 19 октября в Уватском районе медведь внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.

«По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненого в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи.

В июле следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти туриста после нападения медведя в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае.