Возбуждено дело по факту смерти туриста после нападения медведя в «Ергаках»

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти туриста после нападения медведя в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае.

«Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе девяти озёр хребта Араданский на одного из туристов напал медведь», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По данным СК, по факту гибели 42-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку».

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае найдено тело мужчины, погибшего в результате нападения медведя на группу туристов.

Также сообщалось, что в «Ергаках» был убит медведь, обнаруженный рядом с местом нападения на туристов. Криминалисты взяли биоматериал убитого животного.