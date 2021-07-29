В «Ергаках» убит медведь, обнаруженный рядом с местом нападения на туристов

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Рядом с местом нападения медведя на туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края криминалисты взяли биоматериал убитого животного.
В «Ергаках» убит медведь, обнаруженный рядом с местом нападения на туристов
  • РИА Новости

«Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. Сделали забор биоматериала медведя для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста», — приводит РИА Новости сообщение ГСУ СК региона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае найдено тело мужчины, погибшего в результате нападения медведя на группу туристов.

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