В «Ергаках» убит медведь, обнаруженный рядом с местом нападения на туристов
- РИА Новости
«Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. Сделали забор биоматериала медведя для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста», — приводит РИА Новости сообщение ГСУ СК региона.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае найдено тело мужчины, погибшего в результате нападения медведя на группу туристов.