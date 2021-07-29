В «Ергаках» убит медведь, обнаруженный рядом с местом нападения на туристов

Рядом с местом нападения медведя на туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края криминалисты взяли биоматериал убитого животного.

«Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. Сделали забор биоматериала медведя для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста», — приводит РИА Новости сообщение ГСУ СК региона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае найдено тело мужчины, погибшего в результате нападения медведя на группу туристов.