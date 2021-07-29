В Красноярском крае найдено тело туриста, погибшего при нападении медведя
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Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе Долины девяти озёр природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы», — приводит ТАСС сообщение СК.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате нападения медведя на туристов в Красноярском крае.