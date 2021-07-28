Один человек погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае
- РИА Новости
«На территории природного парка «Ергаки» произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, нападение произошло в районе Девяти озёр хребта Араданский на группу туристов из четырёх человек, совершавших поход.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки», где произошло нападение медведя на туристическую группу, застрелили животное.