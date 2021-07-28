Один человек погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

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В результате нападения медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погиб один человек. Об этом говорится в сообщении администрации парка.
Один человек погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае
  • РИА Новости

«На территории природного парка «Ергаки» произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, нападение произошло в районе Девяти озёр хребта Араданский на группу туристов из четырёх человек, совершавших поход.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки», где произошло нападение медведя на туристическую группу, застрелили животное.

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