Один человек погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

В результате нападения медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погиб один человек. Об этом говорится в сообщении администрации парка.

РИА Новости

«На территории природного парка «Ергаки» произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, нападение произошло в районе Девяти озёр хребта Араданский на группу туристов из четырёх человек, совершавших поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки», где произошло нападение медведя на туристическую группу, застрелили животное.