В Красноярском крае застрелили напавшего на туристов медведя

В Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки», где произошло нападение медведя на туристическую группу, застрелили животное.

«Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка», — приводит ТАСС сообщение дирекции парка.

Отмечается, что появление медведя связано с холодной погодой и большим покровом снега, что не позволяло животному полноценно кормиться.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу. В результате нападения погиб подросток, ещё один человек пострадал.