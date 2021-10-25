Мишустин предложил разработать новые меры по стабилизации цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать о дополнительных шагах для поддержки производителей и стабилизации цен на продукты питания.

«Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он подчеркнул, что необходимо подумать над тем, «какие ещё шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие».

Ранее Министерство экономического развития опубликовало прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу 2021 года.