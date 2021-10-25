В Минздраве сообщили о состоянии ребёнка, извлечённого из-под завалов в Набережных Челнах

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Состояние ребёнка 2010 года рождения, которого ранее извлекли из-под завалов в доме в Набережных Челнах, оценивается как среднетяжёлое.
В Минздраве сообщили о состоянии ребёнка, извлечённого из-под завалов в Набережных Челнах
  • ©Набережные Челны Онлайн / ВКонтакте

«Пострадавший, извлечённый из-под завалов, — ребёнок 2010 года рождения. Его состояние предварительно оценивается как среднетяжёлое», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава России.

По предварительным данным МЧС, два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах.

Ранее сотрудники МЧС спасли и передали медицинским работникам четырёх пострадавших после взрыва в доме в Набережных Челнах в Татарстане.

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