МЧС: два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Татарстане
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«Предварительно под завалами находятся два человека», — заявили в ведомстве, отметив, что принимаются меры по спасению людей.
МЧС привело в готовность аэромобильные группировки. Также к месту ЧП направлены кинологические расчёты ведомства.
Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 90 человек и 35 единиц техники.
Ранее cпасатели передали медикам четырёх пострадавших после ЧП в Набережных Челнах.
По предварительным данным, в доме произошёл взрыв газовоздушной смеси.