МЧС: два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Татарстане

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В МЧС России сообщили, что по предварительным данным два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах.
МЧС: два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Татарстане
  • ©Набережные Челны Онлайн / ВКонтакте

«Предварительно под завалами находятся два человека», — заявили в ведомстве, отметив, что принимаются меры по спасению людей.

МЧС привело в готовность аэромобильные группировки. Также к месту ЧП направлены кинологические расчёты ведомства.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 90 человек и 35 единиц техники.

Ранее cпасатели передали медикам четырёх пострадавших после ЧП в Набережных Челнах. 

По предварительным данным, в доме произошёл взрыв газовоздушной смеси.

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