МЧС: два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Татарстане

В МЧС России сообщили, что по предварительным данным два человека находятся под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах.

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«Предварительно под завалами находятся два человека», — заявили в ведомстве, отметив, что принимаются меры по спасению людей. МЧС привело в готовность аэромобильные группировки. Также к месту ЧП направлены кинологические расчёты ведомства. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 90 человек и 35 единиц техники. Ранее cпасатели передали медикам четырёх пострадавших после ЧП в Набережных Челнах. По предварительным данным, в доме произошёл взрыв газовоздушной смеси.