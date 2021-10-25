Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов в России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и доложить об исключении технической возможности реализации просроченных продуктов.
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов в России
  • РИА Новости

В перечне поручений по результатам проверки исполнения положений законодательства и решений президента отмечается, что правительству необходимо завершить работу над созданием системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции за счёт формирования комплексного механизма её прослеживаемости на основе действующих госинформационных систем.

«Обеспечив... проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности», — говорится на официальном сайте Кремля.

Ответственным за исполнение соответствующих поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Президент поручил подготовить доклад по этому вопросу до 1 декабря 2021 года.

В Роскачестве ранее обнаружили следы пестицидов в некоторых образцах дарницкого хлеба.

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