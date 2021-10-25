Психолог Гаврилова дала советы по борьбе с неврозом в пандемию

Психолог, эксперт по психосоматике, блогер Ирина Гаврилова дала советы по борьбе с неврозом в пандемию.

«Я бы посоветовала ограничить негативный информационный фон. Максимально расслабляемся, применяем различные медитативные техники, обязательно гуляем и максимально ограждаем себя от негативных мыслей и рассказов. В это время важно беречь себя», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Также Гаврилова порекомендовала заниматься дыхательными практиками и не переключаться на «допинг», в том числе в виде фастфуда.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.