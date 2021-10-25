В Удмуртии выявили 401 случай COVID-19 за сутки

За минувшие сутки медики в Удмуртии выявили 401 случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Как отмечается, 281 человек был выписан из больниц после выздоровления, 30 пациентов скончались.

C начала пандемии в республике зарегистрировано 61 746 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

В Ханты-Мансийском автономном округе также зафиксирован высокий показатель заболеваемости — 264 человека за сутки, передаёт URA.RU. 12 человек скончались.

Всего в регионе за время пандемии подтвердили 80 590 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток выявили 7778 случаев заболевания коронавирусом.