В Удмуртии выявили 401 случай COVID-19 за сутки
- globallookpress.com
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Как отмечается, 281 человек был выписан из больниц после выздоровления, 30 пациентов скончались.
C начала пандемии в республике зарегистрировано 61 746 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.
В Ханты-Мансийском автономном округе также зафиксирован высокий показатель заболеваемости — 264 человека за сутки, передаёт URA.RU. 12 человек скончались.
Всего в регионе за время пандемии подтвердили 80 590 случаев новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток выявили 7778 случаев заболевания коронавирусом.