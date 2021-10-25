В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
- РИА Новости
«22 октября 2021 года подозреваемый был задержан...Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По версии следователей, 20 октября во время семейной ссоры подозреваемый застрелил из ружья жену и её родного брата и скрылся с места преступления.
Ранее в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.
Позднее сообщалось о задержании подозреваемой в убийстве девочки в Вологде.