В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

В Нижегородской области следователи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и её брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«22 октября 2021 года подозреваемый был задержан...Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следователей, 20 октября во время семейной ссоры подозреваемый застрелил из ружья жену и её родного брата и скрылся с места преступления.

Ранее в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Позднее сообщалось о задержании подозреваемой в убийстве девочки в Вологде.