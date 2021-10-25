В Депздраве Москвы заявили, что мощности удовлетворяют спрос на вакцинацию от COVID-19

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В Москве справляются со спросом на вакцинацию: для записи на прививку на две недели вперед доступно 57% мест, в ближайшие три дня — 21%.
В Депздраве Москвы заявили, что мощности удовлетворяют спрос на вакцинацию от COVID-19
  • AP

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

В Москве функционируют около 300 центров для проведения вакцинации на базе медучреждений, в центрах госуслуг «Мои документы» и ТЦ.

«Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57% слотов, причём на ближайшие три дня 21% также свободен», — говорится в заявлении московского Депздрава.

Как ранее заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19.

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