В Депздраве Москвы заявили, что мощности удовлетворяют спрос на вакцинацию от COVID-19
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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
В Москве функционируют около 300 центров для проведения вакцинации на базе медучреждений, в центрах госуслуг «Мои документы» и ТЦ.
«Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57% слотов, причём на ближайшие три дня 21% также свободен», — говорится в заявлении московского Депздрава.
Как ранее заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19.