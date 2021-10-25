Сервис «СберАвтоподписка» выдал 1000 машин с момента запуска

Сервис «СберАвтоподписка» выдал 1000 автомобилей с момента запуска в мае 2021 года.

«1000 авто — отличный результат для молодого проекта на новом рынке», — заявил руководитель сервиса Лев Феофанов.

Как отметили в организации, чаще всего пользователи оформляют подписку на 12 месяцев (57%) при минимально возможном сроке аренды от полугода.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются марки Škoda и Volkswagen. На их долю приходится почти половина всех выданных машин.

В топ также попали Toyota, Renault и Mercedes-Benz.

В августе сервис стал участником программы «Доступная аренда» Минпромторга, в рамках которой начал выдавать машины с субсидией. С 1 сентября «СберАвтоподписка» выдала более 300 автомобилей с господдержкой.

Кроме того, в сервисе стали появляться машины с пробегом — они вернулись от клиентов, бравших подписку на полгода. После возврата автомобили проходят комплексную проверку технического состояния.

Ранее сообщалось, что сервис «СберАвтоподписка», запущенный весной компаниями «СберЛизинг» и «СберАвто», выдал машин на сумму более 1 млрд рублей.