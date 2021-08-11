Сервис «СберАвтоподписка» выдал машин на сумму более миллиарда рублей
- РИА Новости
«Подписка на авто — это перспективное направление, и мы рады, что новый сервис высоко оценили пользователи», — заявил Олег Голубцов, CEO сlassified-индустрии экосистемы Сбера.
По его словам, клиенты «СберАвто», приходя на платформу, теперь могут выбрать способ владения — покупку или долгосрочную аренду.
По статистике, среди пользователей сервиса самыми популярными марками оказались Škoda, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование уровня интереса автолюбителей к тем или иным моделям автомобилей и выяснили число потенциальных покупателей по итогам июля.