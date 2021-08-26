Сервис «СберАвтоподписка» присоединился к программе Минпромторга «Доступная среда»

Сервис «СберАвтоподписка», запущенный весной, присоединился к программе Минпромторга «Доступная аренда», которая предполагает субсидирование аванса по лизинговым платежам.

В рамках программы в «СберАвтоподписке» можно арендовать автомобили Volkswagen Polo, Renault Arkana, Renault Duster, Hyundai Solaris, KIA Rio и Skoda Rapid. Все они подходят под критерии субсидии: машины произведены либо собраны из компонентов, локализированных в России. Также в сервисе появились модели АвтоВАЗа Lada Vesta, которые поддерживаются субсидией.

В зависимости от выбранного автомобиля платежи могут быть снижены до 25%. Число машин, выдаваемых с субсидией, ограничено.

«Министерство промышленности и торговли всегда предлагает эффективные меры поддержки, пользующиеся популярностью на рынке лизинга, и мы участвуем во всех программах министерства. Теперь у клиентов появилась ещё одна опция — они могут воспользоваться субсидированием в рамках нашего нового сервиса — автоподписки», — заявил Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг».

Условия пользования автомобилями по подписке остаются прежними.

Ранее сообщалось, что сервис «СберАвтоподписка», запущенный весной компаниями «СберЛизинг» и «СберАвто», выдал машин на сумму более 1 млрд рублей.