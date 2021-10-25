Путин поручил доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа в регионах. Особое внимание рекомендуется обратить на привитых и переболевших COVID-19.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей», — говорится в перечне поручений президента.

Ранее в ВОЗ сообщили, что несколько исследований показали безопасность одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа.