Гинцбург прокомментировал возможность ревакцинации от COVID раньше, чем за полгода

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, «никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».

Гинцбург отметил, что полгода — оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.

Ранее Гинцбург заявил, что система QR-кодов, введённая в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу, должна существовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.