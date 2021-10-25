Гинцбург прокомментировал возможность ревакцинации от COVID раньше, чем за полгода
«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — приводит ТАСС его слова.
По его словам, «никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».
Гинцбург отметил, что полгода — оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.
Ранее Гинцбург заявил, что система QR-кодов, введённая в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу, должна существовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.