Гинцбург прокомментировал возможность ревакцинации от COVID раньше, чем за полгода

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Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, «никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».

Гинцбург отметил, что полгода — оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. 

Ранее Гинцбург заявил, что система QR-кодов, введённая в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу, должна существовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.

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