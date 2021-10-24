Омбудсмен прокомментировал данные о попытках суицида в колонии в Калужской области

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников заявил, что в исправительной колонии №3 подтверждены две попытки суицида заключённых, им оказана медицинская помощь.

«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осуждённых, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ», — приводит ТАСС слова Зельникова.

Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее «Калужские новости» со ссылкой на источник сообщали, что в исправительной колонии №3 в Калужской области несколько заключённых нанесли себе раны.

Позднее прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о якобы массовой попытке самоубийства заключённых в исправительной колонии.