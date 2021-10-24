Омбудсмен прокомментировал данные о попытках суицида в колонии в Калужской области

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников заявил, что в исправительной колонии №3 подтверждены две попытки суицида заключённых, им оказана медицинская помощь.
Омбудсмен прокомментировал данные о попытках суицида в колонии в Калужской области
  • РИА Новости

«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осуждённых, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ», — приводит ТАСС слова Зельникова.

Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее «Калужские новости» со ссылкой на источник сообщали, что в исправительной колонии №3 в Калужской области несколько заключённых нанесли себе раны.

Позднее прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о якобы массовой попытке самоубийства заключённых в исправительной колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить