Прокуратура начала проверку данных о якобы попытке массового суицида в калужской колонии

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Прокуратура запустила проверку информации о якобы попытке массового самоубийства заключённых в исправительной колонии № 3 в Калужской области.
Прокуратура начала проверку данных о якобы попытке массового суицида в калужской колонии
  • РИА Новости

«Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещённой в средствах массовой информации, о нанесении себе телесных повреждений осуждёнными, содержащимися в исправительной колонии», — говорится на сайте прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники ведомства уже отправились в исправительное учреждение.

В надзорном органе добавили, что при выявлении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вместе с этим агентство Интерфакс сообщило, что в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уже опровергли данную информацию.

«В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН по Калужской области якобы несколько десятков осуждённых совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

Ранее «Калужские новости» со ссылкой на источник сообщали, что в исправительной колонии №3 в Калужской области несколько заключённых нанесли себе раны.

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