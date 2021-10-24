Следователи завели ещё одно дело по факту ДТП в Калмыкии

По факту ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Яшкульском районе Калмыкии заведено ещё одно уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Уголовное дело... возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.