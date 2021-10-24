В Ставропольском крае произошёл пожар в здании на территории птицефабрики

Неэксплуатируемое здание загорелось на площади 500 кв. м на территории птицефабрики в городе Михайловске Ставропольского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 07:55 мск... поступила информация о том, что в Шпаковском муниципальном округе, в городе Михайловске, произошёл пожар на территории птицефабрики. Горит неэксплуатируемое здание, площадь пожара — 500 кв. м», — говорится в заявлении.

К настоящему моменту возгорание локализовано.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, угрозы распространения огня тоже нет.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате возгорания частного жилого дома в посёлке Нижняя Талица Очёрского городского округа Пермского края.