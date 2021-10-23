Два ребёнка погибли в результате пожара в Пермском крае

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Двое детей погибли в результате возгорания частного жилого дома в посёлке Нижняя Талица Очерского городского округа Пермского края.
Два ребёнка погибли в результате пожара в Пермском крае
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Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

По данным ведомства, вечером 22 октября в частном доме произошёл пожар, в это время в здании находились двое детей 2018 и 2020 годов рождения. В результате возгорания они погибли.

«По факту гибели во время пожара двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.

В настоящий момент специалистами устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.

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