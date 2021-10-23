Спасатели ищут пятерых пропавших в горах КБР охотников

Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут пять человек, которые отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя.

«В 15:30 в субботу в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе выше села Верхняя Балкария группа из пяти человек, которые накануне ночью отправились в горы на охоту, не вернулись обратно в установленное время», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлечены Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС и отряд Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что на Таймыре ведутся поиски двух пропавших.