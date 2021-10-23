Спасатели ищут пропавших на Таймыре двух человек

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В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что на Таймыре ведутся поиски двух пропавших человек.
Спасатели ищут пропавших на Таймыре двух человек
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как пишет РИА Новости, мужчина и женщина пропали во время перехода в протоках Енисея из посёлка Носок на свою стоянку на Таймыре.

Они связывались по спутниковому телефону с родственниками и сообщили, что не знают, где находятся, в лодке закончился бензин, а спички промокли.

Уточняется, что в поисках задействованы спасатели администрации Таймыра.

Ранее в Приморском крае три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они были найдены.

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