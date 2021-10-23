Спасатели ищут пропавших на Таймыре двух человек
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как пишет РИА Новости, мужчина и женщина пропали во время перехода в протоках Енисея из посёлка Носок на свою стоянку на Таймыре.
Они связывались по спутниковому телефону с родственниками и сообщили, что не знают, где находятся, в лодке закончился бензин, а спички промокли.
Уточняется, что в поисках задействованы спасатели администрации Таймыра.
Ранее в Приморском крае три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они были найдены.