В Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза
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По данным надзорного ведомства, 25 сентября три туристки самостоятельно отправились в турпоход на Фалазу и не вернулись.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, ход и результаты которых поставлены Большекаменской межрайонной прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.