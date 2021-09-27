В Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза

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В Приморском крае проводятся поисково-спасательные работы, после того как три туристки пропали при самостоятельном восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе.
В Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза
  • © Федорков Андрей / Wikipedia

По данным надзорного ведомства, 25 сентября три туристки самостоятельно отправились в турпоход на Фалазу и не вернулись.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, ход и результаты которых поставлены Большекаменской межрайонной прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.

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