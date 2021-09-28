Пропавшие в районе горы Фалаза в Приморье туристки найдены

В Приморском крае найдены три туристки, пропавшие во время восхождения на гору Фалаза. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю.

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«Три женщины, пропавшие ... в районе горы Фалаза, найдены», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. Их состояние здоровья удовлетворительное, госпитализация не понадобилась. 27 сентября стало известно, что в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они вышли на связь с родственниками, но их местоположение ещё не определено.