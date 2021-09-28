Пропавшие в районе горы Фалаза в Приморье туристки найдены
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«Три женщины, пропавшие ... в районе горы Фалаза, найдены», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района.
Их состояние здоровья удовлетворительное, госпитализация не понадобилась.
27 сентября стало известно, что в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они вышли на связь с родственниками, но их местоположение ещё не определено.