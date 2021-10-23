В Воронеже возбудили дело после массовой гибели животных в приюте для собак

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В МВД Воронежской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели не менее 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже.
В Воронеже возбудили дело после массовой гибели животных в приюте для собак
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального отделения ведомства.

«Сегодня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК России по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 животных», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, владелец приюта «Дора» Юрий Шамарин сообщил агентству, что 23 октября нашли ещё двух убитых собак.

«В общей сложности — 18», — пояснил он.

Ранее прокуратора начала проверку после массового отравления собак в подмосковном приюте, где пострадали около 150 животных.

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