В Воронеже возбудили дело после массовой гибели животных в приюте для собак

В МВД Воронежской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели не менее 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального отделения ведомства.

«Сегодня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК России по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 животных», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, владелец приюта «Дора» Юрий Шамарин сообщил агентству, что 23 октября нашли ещё двух убитых собак.

«В общей сложности — 18», — пояснил он.

Ранее прокуратора начала проверку после массового отравления собак в подмосковном приюте, где пострадали около 150 животных.