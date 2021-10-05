В Самарской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с щенками в Чапаевске Самарской области.

«Прокуратура города Чапаевска проверила законность решения ОМВД России по городу Чапаевску об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях местного жителя признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК. В результате постановление отменено», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 58-летнего мужчины. Органы дознания установили, что в сентябре в гаражном массиве он купировал хвосты и уши двум бродячим щенкам, причинив им увечья.

Ранее прокуратора начала проверку после массового отравления собак в подмосковном приюте, где пострадали около 150 животных.

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