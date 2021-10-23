В Нижегородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

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В Нижегородской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве жены и её брата. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Нижегородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
  • РИА Новости

По версии следователей, 20 октября во время семейной ссоры подозреваемый застрелил из ружья жену и её родного брата и скрылся с места преступления.

«Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Позднее сообщалось о задержании подозреваемой в убийстве девочки в Вологде.

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