Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух

В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что помощник машиниста грузового поезда погиб после столкновения состава с грузовиком на переезде станции Ледяная в Амурской области, в результате чего число жертв аварии возросло до двух.

РИА Новости

«В результате происшествия пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет. Ранее стало известно, что на переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель автомобиля. По факту происшествия СК проводит проверку.