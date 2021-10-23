Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух
- РИА Новости
«В результате происшествия пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет.
Ранее стало известно, что на переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель автомобиля.
По факту происшествия СК проводит проверку.