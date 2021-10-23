Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух

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В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что помощник машиниста грузового поезда погиб после столкновения состава с грузовиком на переезде станции Ледяная в Амурской области, в результате чего число жертв аварии возросло до двух.
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух
  • РИА Новости

«В результате происшествия пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет.

Ранее стало известно, что на переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель автомобиля. 

По факту происшествия СК проводит проверку.

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