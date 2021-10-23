СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и поезда в Приамурье

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По факту столкновения грузовика и поезда в Амурской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУТ СК России.

«Организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с поездом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП выехала следственная группа.

Ранее стало известно, что на переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель автомобиля. 

В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на путь при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом.

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