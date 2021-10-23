В Петербурге возбудили дело по факту фиктивной вакцинации от коронавируса

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из медицинских учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В Петербурге возбудили дело по факту фиктивной вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«В одном из медицинских учреждений Петербурга по улице Льва Толстого, дом 6—8, полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозреваются пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что медики после проведения ненастоящей вакцинации уничтожали неиспользованные дозы вакцины и заполняли документы пациентов, которые отражались на Едином портале госуслуг.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковной Электростали суд арестовал двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток.

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