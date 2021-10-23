В Петербурге возбудили дело по факту фиктивной вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
«В одном из медицинских учреждений Петербурга по улице Льва Толстого, дом 6—8, полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозреваются пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что медики после проведения ненастоящей вакцинации уничтожали неиспользованные дозы вакцины и заполняли документы пациентов, которые отражались на Едином портале госуслуг.
По факту правонарушения возбуждено уголовное дело.
Ранее в подмосковной Электростали суд арестовал двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток.