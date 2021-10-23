Активная фаза учений ОДКБ началась в Таджикистане

Активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась на таджикском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Как передаёт РИА Новости, манёвры стартовали с проведения воздушной разведки района учений парой самолётов Л-39 ВВС Таджикистана. Отмечается, что руководит учениями командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Силы ОДКБ дали отпор условным группам боевиков, заставив их изменить направление движения. Ранее сообщалось, что специальные учения ОДКБ «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В них принимают участие более 4 тыс. человек.