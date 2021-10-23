Активная фаза учений ОДКБ началась в Таджикистане

Короткая ссылка
Активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась на таджикском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Как передаёт РИА Новости, манёвры стартовали с проведения воздушной разведки района учений парой самолётов Л-39 ВВС Таджикистана.

Отмечается, что руководит учениями командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Силы ОДКБ дали отпор условным группам боевиков, заставив их изменить направление движения.

Ранее сообщалось, что специальные учения ОДКБ «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В них принимают участие более 4 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить