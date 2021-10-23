Активная фаза учений ОДКБ началась в Таджикистане
Как передаёт РИА Новости, манёвры стартовали с проведения воздушной разведки района учений парой самолётов Л-39 ВВС Таджикистана.
Отмечается, что руководит учениями командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Силы ОДКБ дали отпор условным группам боевиков, заставив их изменить направление движения.
Ранее сообщалось, что специальные учения ОДКБ «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В них принимают участие более 4 тыс. человек.