В Петербурге открыли дамбу после шторма

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После суточной штормовой погоды в Санкт-Петербурге открыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.
В Петербурге открыли дамбу после шторма
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«Затворы Комплекса защитных сооружений (дамба. — RT) открыты», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что натиск стихии был успешно отражён. На данный момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

Замечания по работе технологического оборудования отсутствуют.

Петербургскую дамбу закрывали в связи с угрозой наводнения 22 октября.

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал о способности петербургской дамбы выдержать подъём уровня Мирового океана

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