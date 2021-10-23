В Петербурге открыли дамбу после шторма
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«Затворы Комплекса защитных сооружений (дамба. — RT) открыты», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что натиск стихии был успешно отражён. На данный момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.
Замечания по работе технологического оборудования отсутствуют.
Петербургскую дамбу закрывали в связи с угрозой наводнения 22 октября.
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал о способности петербургской дамбы выдержать подъём уровня Мирового океана