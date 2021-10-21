Петербургскую дамбу закроют в связи с угрозой наводнения 22 октября

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Ближайшей ночью к Санкт-Петербургу приблизится атлантический циклон, который спровоцирует угрозу наводнения. В связи с этим принято решение закрыть городскую дамбу.
Петербургскую дамбу закроют в связи с угрозой наводнения 22 октября
  • © ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России / Youtube
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

По прогнозу, возможно резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра до 25—28 м/с.

«Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений», — говорится на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В соответствии с предварительным планом створы дамбы начнут закрывать в пятницу в 02:00. Фактическое время закрытия может быть изменено на основе данных метеорологической службы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о резких перепадах температур на Урале в ближайшие дни.

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