Петербургскую дамбу закроют в связи с угрозой наводнения 22 октября
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
По прогнозу, возможно резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра до 25—28 м/с.
«Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений», — говорится на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.
В соответствии с предварительным планом створы дамбы начнут закрывать в пятницу в 02:00. Фактическое время закрытия может быть изменено на основе данных метеорологической службы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о резких перепадах температур на Урале в ближайшие дни.