Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по обслуживанию в кафе в нерабочие дни

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В пресс-службе Минпромторга уточнили, что не направляли региональным властям рекомендации по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по обслуживанию в кафе в нерабочие дни
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Минпромторг России не направлял рекомендации для регионов по организации работы ритейла, предприятий общепита и торговых центров в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Рекомендации действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на документ Минпромторга сообщало, что ведомство направило регионам России письмо с рекомендациями, среди которых предлагалось на период нерабочих дней использовать QR-коды для допуска в непродовольственные магазины и заведения общепита, а фудкортам работать на вынос.

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