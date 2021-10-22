Минпромторг дал рекомендации по обслуживанию в кафе и магазинах в нерабочие дни

Минпромторг России в письме региональным правительствам рекомендовал в период нерабочих дней использовать QR-коды для допуска в непродовольственные магазины и заведения общепита, а фудкортам работать на вынос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный главой министерства Денисом Мантуровым.

«В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода», — приводит агентство текст письма.

В министерстве также предложили АЗС и газозаправочным станциям, как и магазинам при них, продолжить работу в случае соблюдения противоэпидемических мер.

«Операторы фуд-кортов вправе осуществлять обслуживание в режиме навынос, которым считается отсутствие обслуживания за столиками в зале фуд-корта», — уточняется в документе.

Кроме того, организации, которым разрешено обслуживать потребителей по QR-коду, обязаны обеспечить идентификацию посетителя по удостоверению личности, напомнили в ведомстве.

Минпромторг добавил, что все решения предлагается обсуждать с бизнесом, а предложения носят рекомендательный характер.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.