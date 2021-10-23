В Саратове в ДТП с девятью машинами пострадали пять человек

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В Саратове при столкновении девяти автомобилей пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в областной службе спасения.
В Саратове в ДТП с девятью машинами пострадали пять человек
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«Произошло столкновение девяти автомобилей», — передаёт РИА Новости сообщение службы спасения.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, среди них есть девочка пяти лет.

На месте инцидента работают сотрудники областной и городской служб спасения, врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.

ДТП произошло на улице Шехурдина напротив дома 2/4, корп. 1.

Ранее сообщалось, что на Шлюзовом мосту в Балаково (Саратовская область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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