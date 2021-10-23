В Саратове в ДТП с девятью машинами пострадали пять человек
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«Произошло столкновение девяти автомобилей», — передаёт РИА Новости сообщение службы спасения.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, среди них есть девочка пяти лет.
На месте инцидента работают сотрудники областной и городской служб спасения, врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.
ДТП произошло на улице Шехурдина напротив дома 2/4, корп. 1.
Ранее сообщалось, что на Шлюзовом мосту в Балаково (Саратовская область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.